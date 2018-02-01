Взрыв в Анкаре переполошил Турцию

В столице Турции Анкаре раздался мощный взрыв. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает Reuters.

Как рассказал «Ленте.ру» источник, это взрыв бытового газа в пустом здании в районе Чукурамбар, который был слышен в разных частях города. Многие горожане очень испугались, приняв произошедшее за теракт.

Отмечается, что здание принадлежало налоговой инспекции города. Ему нанесен значительный ущерб, повреждены также строения, расположенные поблизости.

О пострадавших не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

В середине июля прошлого года в одном из магазинов запчастей, расположенных на северо-западе Анкары, произошел взрыв, после которого начался пожар. В результате случившегося два человека погибли, трое получили ранения.

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