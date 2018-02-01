Хвалившийся Ferrari подросток-миллионер «по воле Аллаха» займется пошивом одежды

Дубайский подросток-миллионер Рашид Белхаса, известный своим блогом Money Kicks, объявил в своем Instagram о запуске собственной линии уличной одежды.

A post shared by MoneyKicks-We Living Life (@rsbelhasa) on Jan 31, 2018 at 8:36am PST

По словам Белхасы, первые вещи поступят в продажу в его интернет-магазине 10 февраля. Что конкретно будет выпускаться под маркой KA-1, пока неизвестно. Ссылка на сайт марки в данный момент ведет в пустой html-каталог.

Подписчики блогера одобрили его решение заняться fashion-бизнесом. Некоторые пользователи из арабских стран оставили комментарий «машалла» («На то воля Аллаха») — арабское ритуальное молитвенное восклицание, часто используемое в мусульманских странах как знак изумления, радости, хвалы и благодарности Богу.

Материалы по теме Круче Gucci Что вы знаете за стиль: сложный тест о тонкостях современной моды Папенькин сынок Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать

Рашид Белхаса — сын строительного магната из ОАЭ Саида Ахмеда Белхасы. Подросток получил известность в интернете в 2017 году, когда опубликовал на своем авторском YouTube-канале Money Kicks ролик, в котором хвастался принадлежавшим ему Ferrari F12 Berlinetta с логотипами совместной коллекции Supreme и Louis Vuitton (в настоящее время автомобиль выставлен на продажу). На его канал в YouTube и аккаунт в Instagram подписаны в общей сложности 2,5 миллиона пользователей.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!