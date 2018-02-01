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Merrill Lynch назвал акции «Роснефти» фаворитом среди нефтяных компаний EEMEA

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Один из крупнейших американских инвестиционных банков Merrill Lynch назвал акции «Роснефти» фаворитом среди нефтяных компаний EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) и рекомендовал покупать их. Об этом говорится в исследовании инвестбанка «"Роснефть": Свободный денежный поток и дивиденды готовятся к рекордам в 2018 году. Рекомендуем покупать».

Цены акций «Роснефти» за последние два месяца вернулись к росту, отмечается в комментарии инвестбанка. «Сильный свободный денежный поток в совокупности с ожидаемой по 2018 году дивидендной доходностью на уровне 7 процентов позволяют нам выделить акции "Роснефти" в качестве фаворитов среди нефтяных компаний EEMEA», — указали эксперты.

В свои расчеты они включили платеж от АФК «Система», а также недавние приобретения «Роснефти». «В результате мы скорректировали наши ожидания по чистой прибыли и повысили целевую цену по акциям "Роснефти" на 6,3 процента, до 6,94 доллара за GDR, сохранив рекомендацию покупать», — отмечается в обзоре.

В исследовании также говорится, что беспокойство банка относительно предоплат и агрессивной политики M&A компании постепенно сходит на нет по ряду причин. В частности, эксперты отметили, что интеграция недавно приобретенных международных активов идет по графику и ожидаемый их вклад, как ожидают аналитики, будет очевиден уже в 2018 году. «Мы считаем, что генерация свободного денежного потока и сокращение баланса предоплат позволят "Роснефти" начать сокращать долговую нагрузку в 2018 году», — говорится в комментарии.

Кроме того, несмотря на геополитическую неопределенность в Венесуэле и Курдистане, поставки нефти по договорам предоплаты должны продолжиться по графику.

Мультипликатор «Роснефти» P/E по 2018 году составляет 7,4х. По словам аналитиков инвестбанка, этот показатель находится на уровне конкурентов из развивающихся рынков, однако наблюдается существенный дисконт этого мультипликатора по сравнению с европейскими компаниями-аналогами, что может придать дополнительный потенциал для роста. Кроме того, 7-процентная дивидендная доходность «Роснефти» остается одной из самых высоких в отрасли, подчеркнули эксперты.

В конце января международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг компании «Роснефть» до инвестиционного уровня Baa3 со стабильным прогнозом. Таким образом, российской компании был возвращен кредитный рейтинг инвестиционного уровня после его понижения в феврале 2015 года на фоне понижения суверенного кредитного рейтинга.

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