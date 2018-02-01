В Кремле порадовались за оправданных российских спортсменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об удовлетворении апелляции ряда российских спортсменов подтверждает эффективность действий России по их защите. Его слова в четверг, 1 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы очень рады за наших спортсменов», — сказал Песков, комментируя решение CAS.

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Россия неоднократно заявляла, что поддержка спортсменов в отстаивании их прав будет продолжаться по всем возможным каналам, подчеркнул представитель Кремля. «Энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке и в иных категориях, оправданы и могут быть эффективными», — уверен он.

Песков также отметил, что в России, как и в других странах, действительно были проблемы с допингом. «И об этом говорил наш президент буквально на днях. Он говорил, что действительно мы сталкивались с такими проявлениями, мы сожалеем в этой связи, мы боролись и продолжим абсолютно непримиримую борьбу с любыми проявлениями допинга», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в четверг стало известно, что CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх и восстановив показанные ими результаты на Играх-2014 в Сочи.

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