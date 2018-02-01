Оправданный россиянин позлорадствовал над делившими медали Игр-2014 иностранцами

Лыжник Никита Крюков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего российских спортсменов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я очень порадовался, когда узнал новости. Справедливость восторжествовала, хотя в это с трудом верилось. Это можно назвать первой победой России. Самое обидное, что мы позволили с собой так поступить.Особенно неприятно ребятам, которые были отстранены больше года. Это, безусловно, победа России», — сказал Крюков.

Лыжник высказался о спортсменах, которые должны были получить награды Игр-2014 вместо россиян: «Все иностранцы, которые радовались, когда нас отстранили, и поделили сочинские медали, пусть сидят нервно в сторонке и наслаждаются своими завоеванными местами».

CAS 1 февраля удовлетворил апелляцию Крюкова и еще 27 россиян. Суд аннулировал их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 и вернул им награды. Лыжник на Олимпиаде в Сочи завоевал серебряную медаль.

Крюков — трехкратный чемпион мира и единственный спортсмен в истории российских лыжных гонок, выигравший за карьеру более двух титулов мирового первенства.

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