Аварию на российской ГЭС объяснили бракованными деталями с Украины

Повреждение затвора водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС, расположенной в Амурской области, произошло из-за нарушения технологии изготовления оси затвора и низкого качества стали. Об этом сообщает ТАСС.

«Причиной разрушения оси шарнирной опоры стало нарушение технологии ее изготовления – перегрев стали и проявление обратимой отпускной хрупкости. Экспертиза также выявила низкое качество стали аварийной оси, ее высокую загрязненность неметаллическими включениями. Это указывает на то, что сталь не продувалась после выплавки аргоном, что является грубым нарушением технологии изготовления», — рассказали в «Русгидро».

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Затвор и оси затвора изготовили в 2014 году на украинских предприятиях. В 2015-м затвор смонтировали на Нижне-Бурейской ГЭС. Отмечается, что разрушение оси затвора произошло в ходе штатного маневрирования, без нарушения регламента со стороны персонала. В компании сообщили, что бракованные украинские детали заменят на отечественные.

«Все новые оси затворов будут изготовлены в России с организацией независимого инструментального контроля качества и соблюдения технологии изготовления», — говорится в сообщении.

Авария на Нижне-Бурейской ГЭС произошла 24 августа 2017 года. При штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины повредился затвор. Из-за этого пристанционная площадка была подтоплена. Никто не пострадал, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

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