Гидроэнергетика спасла миллионы жизней

Гидроэнергетика позволяет сохранить от двадцати до пятидесяти тысяч человеческих жизней ежегодно (и это только на территории бывшего СССР). Такой вывод сделал еще в 1990 году известный советский ученый-гидролог, академик РАН Игорь Петрович Дружинин. Во времена, когда было не принято говорить об экологии и рассуждать о ценности человеческой жизни, он упорно доказывал важность гуманистической энергетики — то есть наносящей наименьший вред окружающей среде и здоровью человека.

Хотя с момента публикации работы академика Дружинина «Жизнеемкость и экология» прошло почти 30 лет, многие тезисы данного труда не потеряли актуальности до сих пор, а изучая их, невозможно отделаться от ощущения, что сформулированы они как будто вчера. «Лента.ру» приводит выдержки из работы прославленного академика.

О переселении народов

Гидроэлектростанции в качестве источника энергии используют энергию водных масс. ГЭС обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища, которые позволяют круглогодично вырабатывать электроэнергию. Но при строительстве водохранилищ затапливаются огромные территории, в ряде случаев — вполне себе заселенные и освоенные человеком. Людей приходится переселять в другие места — и это одна из главных претензий к гидроэнергетике. По данным, которые приводит Дружинин, за 70 лет строительства ГЭС в СССР было переселено 1,1 миллиона человек.

«Существенно иное положение при строительстве и эксплуатации ТЭС и АЭС», — рассуждает академик. «Из зон их влияния, кроме небольшой санитарно-защитной полосы, жители не выселяются и народнохозяйственные объекты не перемещаются. Они становятся своего рода "заложниками", расплачиваясь за производство электроэнергии своим здоровьем, условиями труда, жизнью. Число "заложников" — бывших и настоящих — во многие десятки раз превышает число переселенных при строительстве ГЭС. В результате атомного взрыва в Челябинской области 29 сентября 1957 года на зараженной территории оказалось около 270 тысяч человек. Число переселяемых из зоны влияния чернобыльской катастрофы в конце апреля 1986 года оценивается величинами более 1,5 миллиона человек», — подчеркивает Дружинин.

«С точки зрения жизни и здоровья человека энергия ГЭС является чистой. Ее даже можно пока условно назвать принципиально гуманистической (человечной), несмотря на ряд остающихся отрицательных моментов (цветение воды, переработка берегов, ухудшение рыбного хозяйства и др.). А энергию тепловых и атомных электростанций — антигуманистической до тех пор, пока она не станет достаточно чистой», — констатирует он.

Игорь Дружинин родился в 1929 году в Кировской области, в семье фельдшера и медсестры. Окончил Московский энергетический институт, а после — аспирантуру по кафедре гидроэнергетики. До 1987 года Дружинин работал в Институте систем энергетики Сибирского отделения РАН Л. А. Мелентьева — как раз в то время, когда активно строились и вводились в эксплуатацию крупнейшие советские ГЭС — Красноярская, Братская, Саяно-Шушенская. Дружинин плотно занимался проблемой долгосрочного прогнозирования стока рек, оптимизацией сельскохозяйственного использования водных ресурсов в СССР. В 1987 году Игорь Петрович возглавил Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Академии наук. Именно в этот период он много занимался вопросами взаимодействия гидроэнергетики и экологии. Дружинин полагал, что гидроэлектростанции — самая надежная и экономически эффективная часть энергокомплекса страны, а гидроэнергетика — самая этичная технология производства электроэнергии (по сравнению с атомной и тепловой энергетикой).

Грязная и дорогая энергетика

Рассуждая о том, каких колоссальных вложений требует минимизация промышленного воздействия на окружающую среду, академик Дружинин упоминает США, где ежегодно тратят на природоохранные мероприятия и разработки в основных отраслях более 60 миллиардов долларов (в 1989 году — около 80 миллиардов рублей). Он также отмечает, что в стране даже образовалась целая «отрасль промышленности,... загруженная заказами практически до 2000 года».

В ФРГ, продолжает ученый, на модернизацию ТЭС, установку систем по очистке газов и утилизацию отходов сероулавливания ассигнуется более 20 миллиардов марок. Наконец, в СССР в 1988-1990 годах затраты на охрану окружающей среды составляли всего 11-12,5 миллиарда рублей, а реально требовалось 60-70 миллиардов рублей, и это без учета 145 миллиардов, необходимых для приведения в порядок поверхностных вод, и 25 миллиардов на обезвреживание токсических отходов промышленности и совершенствование переработки бытовых отходов.

Вымышленные потери

В поздний советский период затопление земель для нужд гидроэлектроэнергетики называли в числе главных причин, которые привели к упадку сельского хозяйства.

«По официальным данным института "Гидропроект" Минэнерго СССР, — пишет Дружинин, — водохранилищами ГЭС за 70 лет их строительства затоплено всего 6,2 миллиона гектаров (без учета площади озер, превращенных в водохранилища), в том числе 2,5 миллиона гектаров сельхозугодий, включая 0,6 миллиона гектаров пашни».

Ученый предлагает сопоставить это с общими потерями пашни за 25 лет, указанными в докладе Михаила Горбачева «Об аграрной политике КПСС в современных условиях»: всего 22 миллиона гектаров, в том числе под промышленное строительство — 12 миллионов гектаров, более 6 миллионов гектаров были заброшены и «закустарены». Таким образом, затопленные водохранилищами ГЭС пашни, делает вывод академик, составляют всего 3,4 процента от потерь последних 25 лет (по состоянию на 1990 год). «Если же отнести затопленную и подтопленную пашню к общей площади пахотных земель в СССР (около 228 миллионов гектаров), то их доля в общем фонде площадей таких земель составляет около 0,8 процента», — подчеркивает академик Дружинин.

Цена человека

Тепловые электростанции и котельные, работающие на угле, загрязняют атмосферу (в том числе речь идет о радиоактивном загрязнении), воду, почву и таким образом оказывают воздействие на растительность, животных и человека. В своем труде Игорь Дружинин ссылается на работы чехословацкого исследователя М. Мали, выяснившего, что «дополнительная смертность от влияния угольной ТЭС с учетом добычи, обработки и транспорта угля может быть оценена на уровне 236 человек на 1 миллиард киловатт-часов вырабатываемой ею электроэнергии». По данным стачечных комитетов, еще шесть дополнительных смертей приходится на добычу каждого миллиона тонн натурального угля.

«Электроэнергия ГЭС заменяет аналогичное количество энергии ТЭС. За 1945-1988 годы всеми гидроэлектростанциями ССР выработано 4 триллиона 307 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и тем самым сэкономлено более 1,5 миллиарда тонн условного топлива. Одновременно ГЭС позволили предотвратить за эти годы от 430 тысяч до 970 тысяч смертей. В настоящее время все гидростанции страны вырабатывают ежегодно 230 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и предотвращают от 20 тысяч до 50 тысяч дополнительных смертей. Если бы не было такого количества ГЭС, то катастрофы, подобные землетрясению в Армении (27-40 тысяч человек погибших) в конце 1988 года, повторялись бы ежегодно с той лишь разницей, что преждевременная смертность людей разных возрастов была бы рассредоточена по территории страны», — пишет академик.

Наконец, Дружинин предлагает посчитать, сколько стоила каждая спасенная жизнь, например, в «пашенной», «сенокосной» или «общей территориальной цене» (то есть, в площади потерянной пашни, сенокосов и вообще земель при строительстве ГЭС) — 0,76-1,7 гектара-человека, 3,4-7,7 гектара-человека, и 7,4-16,6 гектара-человека, соответственно. Однако ученый предлагает учитывать также то, что новые технологии позволяют получать значительно больше энергии, затапливая меньшие площади. Так, плата за одну человеческую жизнь в 70-80-е годы существенно ниже: 0,2-0,4 гектара пашни, 0,8-1,9 гектара сельхозугодий и 3,6-8,2 гектара общей площади. Ученый на этом не останавливается и пересчитывает стоимость жизни на советские рубли. Как и ожидалось, она оказывается невысока.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС Центральный пункт управления на Саяно-Шушенской ГЭС

«Только выход непосредственно на самого человека, оценку его жизни и смерти, как бы это сложно и трудно ни было, в полной мере может обеспечить правильность решений возникающих проблем современного экологического благополучия», — делает вывод ученый. «Только с этих позиций могут быть правильно оценены наиболее рациональная структура электроэнергетических систем, выбор соответствующих технологий производства многих других продуктов, затопления земель водохранилищами ГЭС и так далее», — подводит итог Дружинин.

Если говорить о современном состоянии отрасли, то сейчас гидропотенциал России используется лишь на 21 процент. Все гидроэлектростанции находятся в собственности у компаний «РусГидро» и En+. И ни одной новой гидроэлектростанции не строится. Последним проектом в этой области было строительство Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области.