На Усть-Хантайской ГЭС запустили второй замененный гидроагрегат

Второй замененный гидроагрегат запустили 27 января на Усть-Хантайской ГЭС. Предприятие входит в состав «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании. Таким образом, завершен очередной этап инвестиционного проекта по модернизации гидроэлектростанции, говорится в пресс-релизе ГМК «Норникель», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Изначально ГЭС была оснащена семью гидроагрегатами мощностью по 63 МВт. Ежегодно станция вырабатывала 2 миллиарда кВт/ч электроэнергии. В 2014 году руководство «Норникеля» решило заменить агрегаты, отработавшие по 40 с лишним лет, на современные и более мощные.

По словам старшего вице-президента — руководителя блока непромышленных активов и энергетики «Норникеля» Оника Азнауряна, особенность реконструкции заключается в том, что во время нее будет изменена технология выработки электроэнергии.

«Прежние гидроагрегаты были поворотно-лопастные, новые — радиально-осевые, и это дает дополнительное увеличение мощности почти на 15 процентов, — заявил Азнаурян. — Если раньше гидроэлектростанция выдавала максимум 441 МВт, то после завершения проекта реконструкции мощность составит 502 МВт. Это также увеличивает безопасность и стабильность производства».

К 2021 году планируется полностью заменить все турбины Усть-Хантайской ГЭС. Общие инвестиционные затраты на реализацию проекта составят около 7,4 миллиардов рублей. Срок эксплуатации каждого пускового комплекса — 40 лет. Новая турбина обладает мощностью 70 МВт. После модернизации мощность ГЭС должна составить 511 МВт, среднегодовая выработка — 2,147 миллиардов кВт/ч.

«Еще один проект, который сейчас модернизируется на ГЭС, — система диспетчерского управления всей станции, — рассказал старший вице-президент. — Это даст еще большую управляемость всеми процессами энергообеспечения. И естественно безопасность. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы системы, и в ближайший месяц проект планируется завершить».

Комплексная реконструкция Усть-Хантайской ГЭС, по словам Оника Азнауряна, является частью консолидированной стратегии инвестиционной программы Норникеля, реализуемой в топливно-энергетическом комплексе компании. Эта программа направлена на обеспечение надежного, бесперебойного энергоснабжения Норильского промышленного района, его жителей и предприятий.