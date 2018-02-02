Российские IT-компании и госорганы обсудили тренды информационной безопасности

1 февраля 2018 года в Москве состоялся двадцатый Национальный форум информационной безопасности, в рамках которого компания «РусАйТиЭкспорт» (RITE) организовала панельную дискуссию с участием руководителей ведущих IT-компаний, таких как NtechLab, Positive Technologies, DeviceLock, а также Минэкономразвития и Минпромторга.

В ходе мероприятия спикеры обсудили тренды развития информационной безопасности в отдельных регионах и странах, опыт экспорта российских IT-решений, а также вопросы государственной поддержки экспортной деятельности.

В 2017 году компания IDC представила ряд прогнозов, подтверждающих, что актуальность информационной безопасности будет возрастать: и организации, и государства будут внедрять все больше IT-решений в этой сфере. Одним из ключевых прогнозов является столкновение 70 процентов крупных транснациональных корпораций США и Европы с громкими кибератаками, нацеленными на подрыв их информационных систем, к 2019 году. По данным аналитических исследований, объем рынка информационной безопасности в 2016 году составил 82 миллиарда долларов, а к 2020 году этот рынок вырастет до 100 миллиардов долларов.

Экспорт российских разработок и решений — масштабный проект государственного значения, который отражен в принятой правительством программе «Цифровая экономика». Российские IT-компании поставляют наиболее конкурентоспособные и уникальные решения с высоким качеством разработки, признанным на международном уровне.

«Сегодняшняя дискуссия была призвана стать не просто обсуждением, а важным шагом к принятию конкретных мер для стимулирования экспорта отечественных инновационных IT-продуктов в области информационной безопасности. Данные международных аналитических агентств отчетливо показывает растущий интерес международного сообщества именно к российским технологиям. Однако охват российскими IT-компаниями рынков стран Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего-Востока и Африки остается недостаточным: на эти регионы приходится только 7 процентов продаж российского ПО, при том, что уровень заинтересованности ряда стран из этих регионов (Индия, Египет, Тунис) в российских IT-решениях постоянно растет», — заявил генеральный директор RITE Евгений Матвеев.

Гендиректор RITE Евгений Матвеев NtechLab

«В России много сильных специалистов и интересных команд, но в целом спрос на высокотехнологичные решения пока остается слабым. В отрасли нет достаточного количества успешных кейсов, и это приводит к тому, что многие игроки стремятся экспортировать не законченные продукты, а технологии и разработки. Решением проблемы может стать системная работа со стороны участников индустрии и на государственном уровне, направленная на создание внутреннего спроса на инновационные продукты, рост узнаваемости российских IT-компаний на мировом рынке и формирование положительного имиджа российской высокотехнологичной отрасли», — сказал генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что данный вектор развития экспорта необходимо поддержать и институционализировать на государственном уровне, что обеспечит новое окно возможностей для российских IT-компаний и существенного увеличит их присутствие в странах, а также позволит России достичь статуса мирового лидера и центра компетенций в сфере информационной безопасности.