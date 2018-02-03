Российские космонавты случайно побили рекорд

Члены экипажа МКС Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров невольно побили рекорд работы в российских скафандрах в открытом космосе. Они провели за пределами станции 8 часов 13 минут, до них наибольшее время составляло 8 часов 7 минут, передает «Интерфакс».

Космонавтам необходимо было заменить приемную аппаратуру антенны модуля «Звезда». Она позволит обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации на российский сегмент с Земли через отечественные спутники ретрансляции системы «Луч», сообщает ТАСС.

Планировалось, что Мисуркин и Шкаплеров проведут в космосе 6 часов 40 минут. При демонтаже старого приемника, прослужившего 17 лет, они столкнулись со сложностями, так как при запуске «Звезды» не предполагалось, что аппаратуру будут менять. Космонавты с трудом открутили гайки.

Предыдущий рекорд нахождения в открытом космосе в декабре 2013 года поставили Олег Котов и Сергей Рязанский.

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