Поезд насмерть сбил женщину в московском метро

Женщина упала на рельсы на станции метро «Полянка» в Москве и погибла. На нее наехал поезд, от полученных травм пассажирка скончалась на месте, сообщает в субботу, 3 февраля, агентство «Москва».

Ее тело было обнаружено между вторым и третьим вагонами состава, когда его остановили в тупике.

На месте работают полицейские. Выясняются обстоятельства случившегося.

В декабре 2016-го в московском метро погибли два человека — упали на рельсы. Инциденты произошли на станциях «Выхино» и «Бибирево».

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