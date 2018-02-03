В Севастополе прошел митинг в поддержку внешнеполитического курса президента

В День воинской славы на центральной площади Севастополя, площади Нахимова, прошел патриотический митинг «Севастополь — за сильную Россию» в поддержку внешнеполитического курса президента России Владимира Путина. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщается на сайте правительства Севастополя. Инициатором акции выступило севастопольское объединение ветеранов спецназа и участников боевых действий.

Подобные митинги прошли в субботу в разных городах России, но только жители Севастополя выбрали темой мероприятия поддержку внешнеполитического курса президента России, в частности, политику в отношении Сирии.

«Благодаря решительным действиям Российской Федерации и лично президента Владимира Владимировича Путина, государство оказало неоценимую помощь в разрешении сирийского конфликта. Действия наших вооруженных сил показали единство, мощь и величие армии и государства», — заявил председатель общественной организации ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ-Русь» Андрей Кудрявцев.

Митинг собрал более пяти тысяч жителей города, в числе которых представители общественности города, ветеранских и молодежных организаций, казачества и политических партий.

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