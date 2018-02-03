Крым
 
Последние новости
Танцующие галактики заставили ученых усомниться в модели Вселенной
Футболист выдумал себе карьеру и подписал контракт с профессиональным клубом
Курды подбили турецкий танк и сняли это на видео
Леди Гага прервала мировое турне из-за сильных болей
Итальянец обстрелял чернокожих мигрантов и начал зиговать
Детская задачка о собаках поставила родителей в тупик
Российских олигархов заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне

В Севастополе прошел митинг в поддержку внешнеполитического курса президента

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин

В День воинской славы на центральной площади Севастополя, площади Нахимова, прошел патриотический митинг «Севастополь — за сильную Россию» в поддержку внешнеполитического курса президента России Владимира Путина. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщается на сайте правительства Севастополя. Инициатором акции выступило севастопольское объединение ветеранов спецназа и участников боевых действий.

Подобные митинги прошли в субботу в разных городах России, но только жители Севастополя выбрали темой мероприятия поддержку внешнеполитического курса президента России, в частности, политику в отношении Сирии.

«Благодаря решительным действиям Российской Федерации и лично президента Владимира Владимировича Путина, государство оказало неоценимую помощь в разрешении сирийского конфликта. Действия наших вооруженных сил показали единство, мощь и величие армии и государства», — заявил председатель общественной организации ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ-Русь» Андрей Кудрявцев.

Митинг собрал более пяти тысяч жителей города, в числе которых представители общественности города, ветеранских и молодежных организаций, казачества и политических партий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Губернатор Севастополя поручил открыть общественные приемные
В Севастополе откроются дополнительные пункты выдачи лекарств льготникам
Севастополь первым принял стратегию нулевой смертности на дорогах
Другие материалы рубрики
Крым16:2426 января

Полуостров хищников

Дерзкие украинские волки атаковали Крым
12:2813 января

Крым защитили сильнее

15:2611 января

Украину уличили в подражании сирийским боевикам

16:21 2 февраля

Губернатор Севастополя рассказал о судьбе детского лагеря «Горный»

Крым14:3720 ноября 2017

Приморское «Зарядье»

В Севастополе готовятся к возведению крупнейшего парка
12:3211 января

Губернатор Севастополя призвал жителей прийти на президентсткие выборы

11:12 2 февраля

Овсянников оценил качество капремонта детского лагеря «Ласпи»

15:12 9 января

Овсянников обсудит с севастопольцами технологии переработки мусора

Крым00:0811 августа 2017

Знойное дыхание «Люцифера»

Как Крым спасается от аномальной жары
19:1022 декабря 2017

В Севастополе создали единый штаб в поддержку Путина

16:52 1 февраля

В сети появились новые фото Крымского моста

12:3028 ноября 2017

В Крыму назвали число отдохнувших на полуострове украинцев

Россия
Умру за родину. Дорого
Российские наемники погибают за границей, а дома им грозит тюрьма
«Не дать прорасти сорнякам антисемитизма и русофобии»
Общий взгляд на историю сближает Россию и Израиль
«Я флешку включил, я тоже современный человек»
Путин рассказал о новом сроке. И не забыл о себе
Поезд насмерть сбил женщину в московском метро
Северокорейское судно подало сигнал бедствия у Владивостока
В мост с надписью «"Газель" не проедет» врезалась 140-я «Газель»
Педагог Макаренко попросил у Медведева денег и был уволен
Все материалы
Мир
Съел и умер
Таблетки дарят американцам счастье. А потом превращают в зомби
Курды подбили турецкий танк и сняли это на видео
Итальянец обстрелял чернокожих мигрантов и начал зиговать
Российских олигархов заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне
В Китае мусульман согнали в концлагеря
В Сирии вновь заметили «летающие радары» А-50У
Курдская женщина подбила танк боевиков
Все материалы
Бывший СССР
Наглый полет
Литовцы нашли новый способ возить тонны контрабанды. Пограничники бессильны
Украина поднимет флаг УПА в ответ на запрет «бандеровской идеологии» в Польше
Бывший крымский чиновник поехал на Украину за паспортом и попался
США обвинили Россию в замораживании войны в Донбассе
Петр ПорошенкоВыдавили: Порошенко обвинили в преследовании журналистов
Главреду ведущего оппозиционного издания Украины пришлось бежать из страны
Рассказавшего о скупающих черную икру украинцах политолога назвали порохоботом
Медведев и еще четыре премьера обсудили постановление номер 666 и содрогнулись
Все материалы
Экономика
Я сказал — и все упало
Кто роняет доллар и почему иногда им лучше помолчать
Украина решила продать российские активы в Крыму
Украина пригрозила Volkswagen и Adidas санкциями за работу в Крыму
США испугались мирового кризиса из-за санкций против России
Двойной удар: США нашли мишень для санкций
В новый список попали 96 олигархов и все правительство России
Тратят и не плачут
Почему россияне понабрали кредитов и не торопятся их отдавать
Обвал биткоина установил рекорд
Все материалы
Силовые структуры
Расчленяй и властвуй
Самая опасная банда Татарстана закопала врагов живьем и спрятала свои миллиарды
Зимняя посадка: Никиту Белых отправили в тюрьму
Бывший губернатор отсидит восемь лет за взятки
«Всю ночь били стулом, пытали током»
Россиянка просит оправдать насильников дочери и обвиняет полицию в пытках
Калужский школьник изрезал лицо одноклассника и выпрыгнул в окно
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Главный архитектор Махачкалы задержан за строительство фундамента
Россиянин накосил 150 килограммов конопли и попался полиции
Все материалы
Наука и техника
Ненасытные убийцы
Милые котики и свирепые чудища — обзор Monster Hunter: World
«Инсульт случился очень вовремя»
Смерть Сталина похоронила все его победы: Берию расстреляли, а страну развалили
Танцующие галактики заставили ученых усомниться в модели Вселенной
НАСА показало путь Curiosity на панорамном видео с Марса
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель
«Терминатор» появится на Красной площади
Российские космонавты случайно побили рекорд
Все материалы
Спорт
Датский костолом
Он потерял родителей и сына, так и не стал чемпионом, но ни о чем не жалеет
Футболист выдумал себе карьеру и подписал контракт с профессиональным клубом
Мутко рассказал о перспективах Дзюбы
Оправданным россиянам запретили участвовать в Олимпиаде
Отстояли: России вернули победу на Олимпиаде в Сочи
Со спортсменов сняли пожизненные дисквалификации
Олимпийский комитет США обвинили в халатности
МОК подумает над приглашением на Олимпиаду оправданных россиян
Все материалы
Культура
Сам ты мелкий
Кино недели: от Америки карликов и расистов до укороченного Мэтта Дэймона
«Пусть тела бьются об пол»
Песни, фильмы и книги, заставляющие людей убивать
«Мы хотели изменить телевидение»
Содерберг убил Шерон Стоун. Почему — расследуют зрители
Леди Гага прервала мировое турне из-за сильных болей
Тварь болотная
Кто убил и съел добропорядочных европейцев
Утонувшая в США русская актриса оказалась жертвой убийства
Учитель выложил картину с вагиной, был забанен и добился суда над Facebook
Все материалы
Интернет и СМИ
Глаза войны
Он увидел боль всего мира и смог ее показать
Российских масонов вычислили в соцсетях
Подравшиеся Сванидзе и Шевченко отказались жать друг другу руки
Молчание ботаников на спортивной викторине довело ведущего
Раскрыты доходы «продавщиц» голых ног
В секс-игрушках нашли новую опасность
Иранцы посоветовали женщинам целовать ноги мужей-насильников и одумались
Все материалы
Ценности
Полыхнуло
Российский журналист побывал там, куда не пустили спортсменов
Продажи Maserati в России подскочили в восемь раз
Модно одевшегося Кокорина высмеяли и назвали клоуном
Любителям кроссовок Nike предложили клеить «свуши»
Власти США обвинили мясника из мема в антисанитарии
Раздевшуюся при собаках Беллу Хадид обвинили в масонстве и участии в оргиях
Хвалившийся Ferrari подросток-миллионер «по воле Аллаха» займется пошивом одежды
Все материалы
Путешествия
Вот вам фугу
Почему туристам опасно есть за границей
Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток
Не тот свет
Выживете ли вы в путешествии: тест «Ленты.ру»
Британец вместо школы отправил детей на отдых и оказался в суде
На пляже в Ницце образовалась огромная круглая воронка
Женщину отказались пустить в самолет без указания пола в документах
Закопавшийся в песок американец умер от остановки сердца
Все материалы
Из жизни
Мачете вместо креста
Он спасает нищих и проституток в богом забытом месте
Срыв покровов
Мусульманок заставили скинуть хиджабы
Сплошные иллюзии
Тайные уголки мира глазами обычных людей
Детская задачка о собаках поставила родителей в тупик
Охотник убил гуся и получил от него в ответ
Темнокожие напомнили об истинном изобретателе русского языка
Сидевшего в ловушке два года китайского кота освободили
Все материалы
Живут же люди: топ-10 роскошных машин в России
Какие премиальные модели пользовались наибольшим спросом в 2017 году
Каким будет новый VW Touareg
Все, что известно о новом флагмане Volkswagen на данный момент
Инициация
Длительный тест RR Sport SVR – машины, которую должен попробовать каждый
Голиафы: на каких машинах возят танки
Краткий гид по танковым транспортерам
Peugeot построит купеобразный кроссовер 4008
Производитель лимузинов для правительства Китая представил купе в стиле Maybach
Гиперкар Aston Martin Valkyrie покрасят лунной пылью
Все материалы
Большие шары
Где обитают сотрудники одной из богатейших компаний мира
Дуй туда
Топ-10 лучших мест планеты в 2018 году
Русский стандарт
Почему у евроремонта нет ничего общего с Европой
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
Путин раскрыл причину удешевления ипотеки
Две сделки с домами на Рублевке принесли 15 миллионов долларов
Разврат какой-то
Сможете ли вы отличить порностудию от квартиры в Москве?
Все материалы