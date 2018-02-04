Ученые определили возраст для самого лучшего секса

Американские ученые определили возраст, в котором больше всего раскрывается удовольствие от секса. Об этом пишет The Daily Mail.

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После опроса пяти тысяч не состоящих в браке людей, психиатр-сексолог Мадлен Кастелланос пришла к выводу, что наибольшее удовлетворение от секса получают 66-летние женщины и 64-летние мужчины. Уточняется, что это связано с тем, что партнеры приобретают опыт, знают, чего хотят, и не стесняются раздвигать границы своей сексуальности.

Она поясняет, что женщины в опросе заявили, что секс в возрасте 70 лет был, по крайней мере, удовлетворительным или более удовлетворительным физически, чем в возрасте 40 лет. «Чем старше, тем вы менее ограничены в том, что думают другие люди, что думает общество и что думает ваш партнер», — объяснила Кастелланос.

В середине декабря 2017 года стало известно, что каждый восьмой россиянин (13 процентов) за год не имел половых контактов, а более трети опрошенных (36 процентов) признались, что недовольны качеством своей сексуальной жизни.

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