Найден способ отучить подростков от раннего секса и курения

«Подростковый бунт» у современной молодежи все реже проявляется в форме курения и раннего секса. Вместо этого многие молодые люди предпочитают взламывать компьютерные программы. Таковы данные исследования, проведенного учеными Университетского колледжа Лондона, сообщает The Telegraph.

Только два процента британских подростков в возрасте 14 лет сказали, что имели в своей жизни половой акт, три процента признались в регулярном курении. Также три процента респондентов заявили, что наносили граффити в общественных местах, один процент опрошенных назвали себя членами какой-нибудь банды.

Зато каждый 20-й признался в том, что имел опыт взламывания компьютерных программ. Таким образом, киберпреступность более распространена среди несовершеннолетних, чем другие пороки.

Как отметили ученые, современное поколение молодых людей оказалось самым непорочным в истории наблюдения.

В исследовании приняли участие 19 500 детей, родившихся на рубеже веков. Опрос проводился в 2015 и 2016 годах.

В октябре 2017 года сообщалось, что в Воронежской области местные подростки организовали свое сообщество борьбы за трезвость. Чтобы отучить людей от пьянства, они избивали на улицах нетрезвых прохожих.

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