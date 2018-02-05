Уральцы на двух десятках элитных машин побили рекорд по автоподставам

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели 46 обысков в нескольких городах Южного Урала в рамках уголовного дела банды, занимавшейся автоподставами. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, изъято 18 автомобилей представительского класса иностранного производства, которые были задействованы в имитациях ДТП, а также документация по фиктивным страховым случаям и банковские карты, через которые осуществлялись страховые выплаты.

МВД опубликовало оперативную съемку задержания участников преступной группы.

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По данным ведомства, за деньги автомобили оформляли на подставных лиц. Они получали страховые выплаты и позже передавали сумму инициаторам фиктивных аварий. Виновниками ДТП обычно делали водителей малобюджетного транспорта.

«В одной из аварий с участием трех машин, якобы произошедшей в июле 2016 года в центре Челябинска, фигуранты потребовали возмещение в сумме около 800 тысяч рублей за две дорогостоящие иномарки», — сообщила Волк.

Потерпевшими признаны шесть страховых компаний. По предварительным данным, ущерб превысил семь миллионов рублей.

Следователи допросили 22 подозреваемых в незаконном возмещении страховых выплат по ОСАГО путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий. Четверо активных участников группы в возрасте от 25 до 30 лет заключены под стражу. Они обвиняются в мошенничестве.