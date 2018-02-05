Жириновский захотел сбросить ядерную бомбу на резиденцию Порошенко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил атаковать резиденцию президента Украины Петра Порошенко ядерным оружием. С таким заявлением политик выступил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Видео доступно на YouTube (с 7:50).

«Маленькую бомбу. Не большая Хиросима, а маленькая. Вот там, где резиденция президента Украины Порошенко, небольшую такую, котлованчик, например... Действует на 10 километров. Можете понять?!» — сказал политик.

«Вот выпить литр водки или 30 граммов. Разница есть? 30 граммов идет нормально... Ну хорошо, радиация будет, минимальная. Но опять, обеспечить минимально вот все это. Можно же этого добиться», — добавил лидер ЛДПР.

Другие участники передачи, включая ведущего Владимира Соловьева, отнеслись к идее Жириновского скептически. «Вы считаете, что можно отскрести от ядерной бомбы и аккуратненько сбросить, что ли, туда?» — обратился ведущий к политику. Жириновский оставил вопрос Соловьева без ответа.

24 января председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время допроса в суде по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича рассказал об угрозах, исходивших от Жириновского в 2014 году. «От него звучали угрозы, в том числе — о введении войск на материковую часть Украины, если Украина будет проводить активную политику по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Был набор угроз, которые трудно передать. Они были очень хаотичны и эмоциональны. Это были и персональные обвинения, что если Украина будет организовывать свою защиту, то против меня откроют уголовные дела и совершат действия, угрожающие моей жизни», — заявил Парубий.

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