Председатель Верховной Рады рассказал об угрозах Жириновского

Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия допросили в суде по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. Трансляцию вел телеканал «112 Украина», видеозапись доступна на YouTube.

Парубий рассказал, что в 2014 году ему звонил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «От него звучали угрозы, в том числе — о введении войск на материковую часть Украины, если Украина будет проводить активную политику по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Был набор угроз, которые трудно передать. Они были очень хаотичны и эмоциональны. Это были и персональные обвинения, что если Украина будет организовывать свою защиту, то против меня откроют уголовные дела и совершат действия, угрожающие моей жизни», — сказал Парубий, отказавшись назвать точную дату разговора.

Материалы по теме Старые добрые 90-е Что ждет Украину в 2018 году

Также председатель украинского парламента обвинил Россию в том, что ее спецслужбы «готовили захват» части территории Украины: «Как стало мне известно позже в Луганске, где я вел переговоры с боевиками, с 2012 года на территории Украины, особенно на юго-востоке, формировалась сеть контролируемых спецслужбами Россией организаций, которые под видом реконструкторов на самом деле готовили кадры и имели подробный план захвата администраций, местных органов власти и, соответственно, подготовки к введению российских войск».

По его словам, члены этих групп не были знакомы между собой, а «выходили на связь с российским руководством напрямую».

Материалы по теме Палата чудаков Уголовное, скандальное и фейковое прошлое депутатов Верховной Рады

Как утверждает Парубий, Москва разрабатывала несколько сценариев: «полномасштабная военная агрессия, агрессия и взятие под контроль юго-восточной территории Украины (...) и как один из минимальных вариантов — Крым».

Он также полагает, что заключенные в 2010 году харьковские соглашения были «подготовкой к российской агрессии против Украины». «По моему убеждению, с начала президентства [Виктор] Янукович был под влиянием политического руководства России, — сказал Парубий. — Харьковские соглашения позволяли ввести дополнительные российские войска на Украину».

Председатель Рады считает, что расстрелы митингующих на Евромайдане зимой 2013-2014 годов могли организовать российские спецслужбы. «Я много слышал во время Майдана о присутствии российских снайперов. Как-то ночью ко мне пришел мужчина, который представился бойцом диверсионной группы. Он сказал, что перед ними стоит задача дестабилизировать ситуацию в Киеве и что среди них есть снайперы», — сказал он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!