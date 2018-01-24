Бывший СССР
 
Последние новости
Международные федерации потребовали от МОК ответить за отстранение россиян
Ветеран скупал филиппинских детей для секса
Эстонию заставили платить за российские дороги
Россияне ринулись в интернет за синтолом из-за «рук-базук»
Иранцы предложили России создать антиамериканский союз
За обитателями Воробьевых гор предложили следить  
Россия попросила у США сверхтяжелую ракету

Председатель Верховной Рады рассказал об угрозах Жириновского

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Парубий
Андрей Парубий

Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия допросили в суде по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. Трансляцию вел телеканал «112 Украина», видеозапись доступна на YouTube.

Парубий рассказал, что в 2014 году ему звонил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «От него звучали угрозы, в том числе — о введении войск на материковую часть Украины, если Украина будет проводить активную политику по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Был набор угроз, которые трудно передать. Они были очень хаотичны и эмоциональны. Это были и персональные обвинения, что если Украина будет организовывать свою защиту, то против меня откроют уголовные дела и совершат действия, угрожающие моей жизни», — сказал Парубий, отказавшись назвать точную дату разговора.

Также председатель украинского парламента обвинил Россию в том, что ее спецслужбы «готовили захват» части территории Украины: «Как стало мне известно позже в Луганске, где я вел переговоры с боевиками, с 2012 года на территории Украины, особенно на юго-востоке, формировалась сеть контролируемых спецслужбами Россией организаций, которые под видом реконструкторов на самом деле готовили кадры и имели подробный план захвата администраций, местных органов власти и, соответственно, подготовки к введению российских войск».

По его словам, члены этих групп не были знакомы между собой, а «выходили на связь с российским руководством напрямую».

Как утверждает Парубий, Москва разрабатывала несколько сценариев: «полномасштабная военная агрессия, агрессия и взятие под контроль юго-восточной территории Украины (...) и как один из минимальных вариантов — Крым».

Он также полагает, что заключенные в 2010 году харьковские соглашения были «подготовкой к российской агрессии против Украины». «По моему убеждению, с начала президентства [Виктор] Янукович был под влиянием политического руководства России, — сказал Парубий. — Харьковские соглашения позволяли ввести дополнительные российские войска на Украину».

Председатель Рады считает, что расстрелы митингующих на Евромайдане зимой 2013-2014 годов могли организовать российские спецслужбы. «Я много слышал во время Майдана о присутствии российских снайперов. Как-то ночью ко мне пришел мужчина, который представился бойцом диверсионной группы. Он сказал, что перед ними стоит задача дестабилизировать ситуацию в Киеве и что среди них есть снайперы», — сказал он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты подробности бегства Януковича из Украины
Янукович затосковал по родине
В Киеве объяснили отказ воевать за Крым в 2014 году
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0420 января

Бес попутал

Москва и Киев сражаются за души украинцев
15:0622 января

Порошенко оказался среди богатейших спикеров форума в Давосе

13:43Сегодня

Байден похвастался увольнением генпрокурора Украины за шесть часов

21:3023 января

Узбекистан решил открыть новые пути для миграции в Россию

Бывший СССР00:00 2 декабря 2017

Косячок под шашлычок

Почему в Грузии теперь не сажают за марихуану
13:39Сегодня

Украинский журналист слил совершенно секретную военную информацию

17:1620 января

Молдавия предъявит России миллиардный счет за Приднестровье

20:0723 января

Саакашвили повалялся в песке в трейлере фильма про Украину

Бывший СССР00:02 8 января

Рижское сопло

Зачем Латвия решила стать космической державой
19:3518 января

На Украину пустят иностранных военных

22:5223 января

ПАСЕ призвала Россию отказаться от признания паспортов ДНР

18:3023 января

В Молдавии потребовали лишить русский язык особого статуса

Россия
«Чеченцев нельзя победить силой!»
Русский беспредел, пчеловод Басаев и дикие танцы: ичкерийская одиссея «Ленты.ру»
У забывшего 15 миллионов рублей дома воронежца украли пустой пакет
В российских храмах появились тактильные иконы
Путин предложил организовать молодежный фестиваль авторской песни
Песков прокомментировал реакцию Минкульта на «Смерть Сталина»
«Хоть мы в ангелов не верим, крепость Фаберже проверим»
Голые россияне и духовность. Что еще нужно для счастья
«Только так можно человека вырвать у смерти»
Почему закрытые двери реанимаций — угроза для больниц и пациентов
Все материалы
Мир
«Я ненавижу тупых людей»
Жестокая бойня в школе сделала двух садистов героями Америки
Иранцы предложили России создать антиамериканский союз
Британка обескуражила скорую вопросами о яйцах
Американцы, немцы и британцы повоюют с курдами против турок
Выходец из России боролся против исламизации Германии и принял ислам
Красные и опасные
Китайские наемники воюют по всему миру. На родине про них снимают боевики
Голый физрук из США поиграл в догонялки с младшеклассниками
Все материалы
Бывший СССР
Назад в горы: из Донбасса ушла крупнейшая украинская бригада
«Закарпатский легион» воевал под Донецком и Луганском
Председатель Верховной Рады рассказал об угрозах Жириновского
Бес попутал
Москва и Киев сражаются за души украинцев
Байден похвастался увольнением генпрокурора Украины за шесть часов
Узбекистан решил открыть новые пути для миграции в Россию
Украинский журналист слил совершенно секретную военную информацию
Саакашвили повалялся в песке в трейлере фильма про Украину
Все материалы
Экономика
Иванка Трамп, Кристин Лагард и Ангела МеркельБабий бунт
Главное бизнес-событие мира захватили женщины. Они ждут Дональда Трампа
ВТБ утратил контроль над Почта банком
Поставщика процессоров для iPhone оштрафовали за «подкуп» Apple
Взрыватель активирован
Рынок безалкогольных напитков ждет передел
Альпийский успех
Главный экономический форум мира завалило снегом
Доллар рухнул до минимума за три года
Чиновники получили возможность брать взятки в биткоинах
Все материалы
Силовые структуры
Александр ДрымановВзятки сладки
Главного следователя Москвы обвинили в помощи главному вору страны
«Все знали, что меня вырежут вместе с семьей»
Он зачищал Кавказ от боевиков. Теперь они охотятся на него, а полиции все равно
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Инженер секретного бюро подводных лодок пропал в Санкт-Петербурге
Спрятавший тела влюбленных в диван убийца получил пожизненный срок
Москвич попытался провернуть аферу с майнингом и потерпел фиаско
Напавшего на бурятскую школу подростка отправили в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
«Инсульт случился очень вовремя»
Смерть Сталина похоронила все его победы: Берию расстреляли, а страну развалили
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
Свои ребята
Россия угробила советскую космонавтику. Кто виноват?
Ожирение признали заразным
Назван самый популярный в мире смартфон
Чистый воздух оказался смертельно опасным для человечества
Найден способ отучить подростков от раннего секса и курения
Все материалы
Спорт
Антон Шипулин«Это настоящий садизм»
Россиян лишают Олимпиады. И дело не в допинге
Завернули
Кого из российских спортсменов не пустили на Олимпиаду
Международные федерации потребовали от МОК ответить за отстранение россиян
Стали известны соперники сборной России по футболу в новом турнире
В МОК отказались объяснить отстранение Шипулина и Устюгова
Родченков запутался в собственных показаниях
Отца Мэйуэзера решили арестовать
Все материалы
Культура
Много воды
Номинанты на «Оскар»-2018: неудачники, сюрпризы и русский след
Сексуальная контрреволюция
Скандалы с изнасилованиями убивают юмор и скоро уничтожат культуру
Эпоха сильных женщин
Жанна Моро: секс-символ старой Франции и муза интеллектуалов
50 Cent позволил платить за свой альбом биткоинами и снова разбогател
Украинский певец вступился за избитого афроамериканца и пожалел
Фильм обвиненного в изнасиловании Коби Брайанта номинировали на «Оскар»
Певица и актриса фильма «Изгой» умерла от редкой формы рака
Все материалы
Интернет и СМИ
«Орет, психует, может головой об пол биться»
Пока дети устраивают массовые бойни, взрослые винят интернет, аниме и GTA
Омерзительно, но приятно
Если везде лепить сырое мясо, то можно прославиться на весь мир
Не баг, а фича
YouTube устал от трупов и расизма, потерял звезд и деньги. Грядет чистка
В сети перечислили «самые тупые» и изнуряющие споры из жизни влюбленных
НТВ выдал постороннего человека за убийцу и насильника московской студентки
Побудившую к убийству и изнасилованию студентки песню потребовали запретить
Россияне сочли имя «Ксения Собчак» самым подходящим для проституток
Все материалы
Ценности
Некультурный код
Почему прическа русских гопников завоевывает мир
Рианне и Кардашьян указали на расизм их российского дизайнера
Французы определили запах новой мужественности
Внучка Елизаветы II получила на помолвку уникальное кольцо
Первые в мире платиновые туфли украсили бриллиантами
Скафандры из вторсырья назвали одеждой будущего
Цена на коврики для йоги поднялась до 400 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Это залет!
Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Лучший отель мира оказался удивительно недорогим
Для российской молодежи предложили ввести туристические льготы
Россияне проявили к Турции рекордный интерес
Пассажирка испытала отвращение при виде сексуальных стюардесс
Опубликовано видео схода лавины после извержения вулкана в Японии
Раскрыт список отелей-обманщиков
Все материалы
Из жизни
«Вуду даст тебе здоровье, но убьет твоего брата»
Что продается на самом жутком рынке в мире
Хлебнули лиха
Богачи Кремниевой долины подсели на грязную воду. Но сами они об этом не знают
«Они считали, что русские страшные, грубые и злые»
История москвича, перебравшегося в Англию, а потом в Германию
Мальчик из Бразилии случайно пронзил себе сердце и выжил
Канадскую проводницу уволили за сексуальные позы на рельсах
Девочка выслушала от врачей оптимистичный прогноз и умерла
Стадо бегемотов прогнало тупорылую акулу
Все материалы
Модели Jeep, про которые вы не знаете
Необычные, редкие и практически неизвестные машины марки Jeep
Песок, вода и медные трубы
Как прошла тяжелейшая гонка на планете: лучшие фотографии «Дакара–2018»
«Не покупайте электромобили!»
Глава Fiat Chrysler рассказал, каким будет кроссовер Ferrari
Снимите это немедленно!
Самые безвкусные примеры украшения автомобилей
В России запатентовали дизайн большого седана Hyundai
Kia представила «спортивную» версию хэтчбека Rio
Стали известны моторы новой Toyota Camry для России
Все материалы
Разврат какой-то
Сможете ли вы отличить порностудию от квартиры в Москве?
Копить надо было
В России наступает ипотечная депрессия. Что делать?
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»
Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
Россиянин совершил самоубийство из-за квартиры
Россиянин поселил в своей квартире двух львов
На новосибирца завели уголовное дело из-за шутки над соседом
Все материалы