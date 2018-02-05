Песков прокомментировал отказ МОК пустить на Олимпиаду оправданных россиян

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтверждает необоснованность подозрений насчет российских спортсменов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 5 февраля.

«Мы искренне сожалеем в связи с решением и считаем, что решение CAS должно снять подозрения на счет спортсменов. (...) Но, несмотря на наши сожаления, мы продолжаем общение по каналам с МОК — по треку защиты интересов наших спортсменов и в плане обеспечения участия наших атлетов в ОИ», — сказал Песков.

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Ранее 5 февраля комиссия по допуску под руководством Валери Фурнейрон отказалась выдавать приглашения 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 1 февраля. По мнению членов комиссии, отмена пожизненной дисквалификации не означает, что атлеты должны принимать участие в Олимпиаде-2018.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В Южной Корее российские спортсмены выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».

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