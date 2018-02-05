Объяснено происхождение сложных форм жизни

Ученые Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге расшифровали геном одной из простейших многоклеточных форм жизни — зеленой водоросли Tetrabaena socialis, состоящей из четырех клеток. Это позволило определить генетические механизмы, которые способствовали возникновению многоклеточности. Статья биологов опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Ученые сравнили геном водоросли с ДНК родственного ей вида, который состоит только из одной клетки. Расшифровка всей ДНК водоросли позволила идентифицировать различия в протеасомальном пути убиквитина. Протеасома — фермент, который расщепляет ненужные и дефектные белки, отмеченные маленьким белком убиквитином, до отдельных аминокислот. Протеасомы также регулируют концентрацию соединений, ключевых для деления клеток. По мнению исследователей, Tetrabaena socialis использует путь убиквитина для того, чтобы ограничить число клеток до четырех.

По словам биологов, в истории развития жизни на Земле многоклеточность развивалась независимо, как минимум, 25 раз. У разных линий живых организмов могут быть общие механизмы, отвечающие за возникновение сложности, однако гены в каждом случае будут уникальными. У Tetrabaena socialis они способствуют двукратному делению клеток, а у родственных многоклеточных водорослей — делению до 12 раз.

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