Скрывавшая беременность сестра Ким Кардашьян родила дочь

Кайли Дженнер родила дочь. Об этом она рассказала поклонникам в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 4 февраля.

20-летняя Дженнер не говорила о своей беременности прессе и опровергала все слухи о ней. Это первый ребенок девушки и ее парня, рэпера Трэвиса Скота. Модель призналась, что родила дочку 1 февраля, и еще не знает, как ее назовет.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 4, 2018 at 12:27pm PST

Дженнер извинилась перед своими поклонниками, что не сказала им о своей беременности раньше. Она объяснила это тем, что хотела пережить этот период наедине с собой и семьей, и не подвергать себя и ребенку волнениям, связанным с излишним вниманием прессы. «Я знала, что мой малыш почувствует на себе весь мой стресс и все мои эмоции, поэтому я решила провести беременность именно так ради него и нашего счастья», — отметила она.

Сестра Ким Кардашьян призналась, что беременность была «самым прекрасным периодом ее жизни» благодаря поддержке семьи и друзей. Также она выложила видео, посвященное дочери, на своем YouTube-канале, и описала его как «взгляд мельком на мою беременность».

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Кайли Дженнер — младшая сестра в семье Кардашьян-Дженнер. Ким Кардашьян приходится ей сводной сестрой. У девушки есть свой собственный косметический бренд, она выпустила линию одежды вместе со своей сестрой Кендалл, а также написала в соавторстве с ней книгу о двух девочках с супер-способностями.

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