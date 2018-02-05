С облысением решили бороться жареной картошкой

Ученые предложили бороться с облысением с помощью химиката, который содержится в картофеле фри. Об этом сообщило издание Metro.

Группа японских ученых смогла вырастить зародыши волосяных фолликулов, используя полидиметилсилоксан. Это вещество добавляется в картофель фри, чтобы масло, в котором он готовится, не вспенивалось. Оно также пропускает через себя кислород — это и пригодилось для выращивания волосяных фолликул.

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«Ключом к массовому производству был выбор материалов для субстрата для сосуда, в котором мы выращивали зародыши фолликул», — объяснил профессор Дзюндзи Фукуда (Junji Fukuda) из Университета Йокогамы.

С помощью полидиметилсилоксана получилось вырастить пять тысяч зародышей. Их пересадили на мышей, и через несколько дней у них выросло несколько пучков волос. Фолликулы, по словам Фукуды, «повторяют жизненных цикл обычных волос». Предварительные эксперименты доказали, что метод сработает и для человека.

В ноябре 2017 года сообщалось о разработке южнокорейскими учеными препарата по борьбе с облысением. Эксперименты, проведенные на мышах, доказали, что уже через 28 суток рост волос у животных возобновлялся.

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