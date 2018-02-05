Раскрыта сеть нажившихся на лысых людях мошенников

На севере Китая 85 человек осудили за мошенническую схему по «лечению» облысения. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, суд прошел в городском округе Ордос в автономном районе Внутренняя Монголия. Преступную группу основали три человека, на пике развития она насчитывала более 100 членов, которые отвечали за логистику, маркетинг, рекламу и финансы.

Учредители обучили работников притворяться медицинскими консультантами или врачами. Те затем по телефону уговаривали людей покупать специальный тоник из змеиного масла. Он предназначался для людей, у которых выпадают волосы. Также «лекарство» продавали тем, у кого якобы были симптомы «слабых почек»: их убеждали, что его используют в традиционной медицине для улучшения их функции.

Схему раскрыли в конце 2016 года, когда один из жителей региона заявил о мошенничестве в полицию. По данным прокуроров, только за пять месяцев группа обдурила 8945 человек. Они отдали мошенникам примерно 10,5 миллионов юаней (примерно 1,7 миллиона долларов).

В итоге три главы преступной организации получили от 11 до 13 лет заключения. Их подчиненные отправились в тюрьму на сроки от одного до шести лет.

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