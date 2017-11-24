Найдено средство против облысения

Ученые из Университета Йонсей (Южная Корея) создали препарат, который в короткий срок вызывает рост новых волос. Исследование опубликовано в Journal of Investigative Dermatology, сообщает The Independent.

Новый препарат блокирует синтез двух белков, которые, соединяясь, препятствуют регенерации волосяных фоликулов. Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что рост волос у грызунов возобновлялся через 28 суток после начала терапии.

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В планы ученых входит проверка того, безопасен ли найденный ими препарат для животных. Авторы отмечают, что их исследование основано на работе калифорнийских специалистов, которые стимулировали рост волос при помощи стволовых клеток.

Летом этого года американские ученые предложили активизировать стволовые клетки в фолликуле, которые отвечают за рост волос, при помощи разблокирования производства солей молочной кислоты в элементарной единице организма.