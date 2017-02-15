В мужском облысении обвинили матерей

Британские генетики нашли естественную причину мужского облысения — 287 локусов, связанных с патологическим выпадением волос. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале PLOS Genetics.

Большинство генов, связанных с мужским облысением, находились на Х-хромосоме, которая наследуется по материнской линии.

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К своим выводам ученые пришли, проанализировав данные биобанка, содержащего информацию о более чем 52 тысяч британских мужчин, которые участвовали в программе по исследованию генетических предпосылок потери волос. По итогам работы специалисты представили количественный метод, позволяющий оценить риск развития облысения у различных групп населения.

Авторы отмечают, что проведенное ими исследование генетических причин потери волос является крупнейшим в своем роде. Ранее специалисты, по словам ученых, знали всего о нескольких локусах, связанных с облысением.