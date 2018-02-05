Московская стройка превратилась в водоем

Котлован на Павелецкой площади перед вокзалом теперь отображается на картах «Яндекса» как водоем. На это обратил внимание пользователь Twitter, его находку опубликовал портал TJournal.

«У Павелецкого вокзала в "Яндекс.Картах" появился новый водоем», — сообщил он, сопроводив твит скринами.

В комментариях юзеры предположили, что причиной такому явлению послужил прорыв канализации или затопление стройки. Некоторые шутили, что городские власти присвоили постоянно стоящей воде статус водоема. Пользователи также успели окрестить новоявленный московский пруд Павелецкой лужей.

Сотрудники «Яндекса» пояснили изданию TJournal, что это могло произойти из-за возможности редактирования карт пользователями. «Прямо сейчас сложно оценить, в каком состоянии этот участок, однако, судя по опубликованному проекту реконструкции, там действительно предполагается небольшой водоем. В таком случае это дополнение на карте просто опередило свое время», — сказали сотрудники компании.

Проект торгового центра на Павелецкой площади стал долгостроем еще в начале нулевых. Тогда возведение здания затормозил кризис, а затем — несколько сделок по перекупке проекта. В 2016 году территорию изъяли для госнужд: тогда сообщалось, что на площади появится один из столичных транспортных узлов. Однако через некоторое время мэрия Москвы объявила, что передала участок в аренду частной фирме для завершения работ по строительству торгового комплекса с автостоянкой.

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