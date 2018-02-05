Названы наиболее вероятные жертвы нападения собак

Ученые из Ливерпульского университета установили, на кого чаще нападают собаки. Также было выяснилось, что количество покусанных значительно больше, чем гласит официальная статистика. Результаты исследования опубликованы в Journal of Epidemiology and Community Health.

Ученые провели опрос с участием 694 жителей графства Чешир на северо-западе Великобритании. Участники указали свой возраст и ответили на ряд вопросов.

Выяснилось, что 25% опрошенных когда-либо в жизни кусала собака. Средняя частота укусов составила 18,7 случаев на 1000 человек в год — это согласуется с данными опросов, проведенных в США. При этом данные системы здравоохранения Великобритании втрое меньше. Возможно, это связано с тем, что фиксируются только случаи, когда требуется квалифицированная медицинская помощь.

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Около 44% опрошенных пережили укус собаки в детстве, до 16 лет. При этом покусанных среди тех, кто имел дома собаку, было в 3,3 раза больше, чем среди не имеющих животных. Выяснилось, что мужчины в 1,8 раза чаще становились жертвами нападения собак, чем женщины.

Психологический тест продемонстрировал зависимость между склонностью к беспокойству и риском собачьего укуса. Опасность значительно возрастала для тех, кто часто находился в состоянии тревоги, отличался раздражительностью и ранимостью или переживал депрессию.

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