В тропиках нашли древнюю паукообразную химеру

Ученые Канзасского университета обнаружили новый вид древних пауков, которые имели хвосты. Членистоногие, названные Chimerarachne yingi в честь чудовища Химеры из греческой мифологии, могут до сих пор обитать в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает издание BBC News.

Паук найден в куске янтаря в Мьянме, возраст которого достигает 100 миллионов лет. Членистоногое было современником динозавров мелового периода. Его характерная особенность — длинный жгутик, расположенный на задней части брюшка. По мнению специалистов, паук использовал придаток в качестве тактильного органа, ощупывая им окружающие предметы. Chimerarachne yingi достигает 2,5 миллиметра в длину, не считая трехмиллиметрового хвоста.

Хотя у современных пауков нет «хвоста», его имеют некоторые представители класса паукообразных. Палеонтологам также известны более древние виды членистоногих (жившие 380-200 миллионов лет назад), которые имели жгутики, но не обладали паутинными бородавками — органами, отвечающими за производство паутины. Таким образом, Chimerarachne yingi представляет собой промежуточное звено между пауками и их предками, жившими в палеозое.

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