Обнаружена новая угроза для Android

Специалисты обнаружили новый ботнет, атакующий устройства на базе операционной системы Android. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Ботнет нацелен на поиск открытых портов отладки, в том числе на порт 5555, который используется важным компонентом системы Android и предоставляет доступ к ключевым функциям. Проникая в устройство, вредоносная программа заставляет его добывать криптовалюту Monero.

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По словам исследователей из организации QiHo 360, обнаруживших ботнет, опасность угрожает всем устройствам на Android — от смартфонов до умной техники.

По данным специалистов, заражены уже около 7,4 тысячи устройств, а сам ботнет растет впечатляющими темпами. Большинство пострадавших пока находятся в Китае (около 40 процентов) и в Южной Корее (около 30 процентов).

Опасная программа, прозванная ADB.miner, использует компоненты кода у Mirai — ботнета, появившегося в 2016 году и считающегося самым большим в мире. Тогда Mirai заразил тысячи устройств по всему миру и стал причиной остановки работы множества крупных сайтов.

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