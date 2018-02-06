Американцев напугали грядущей катастрофой

Американские пользователи программы AccuWeather получили предупреждение о том, что им грозит страшный природный катаклизм. Сообщение о надвигающемся цунами получили жители Восточного побережья США, сообщает The Herald Tribune.

— Katia Del Negro (@KatiaDelNegro) 06 февраля 2018, 13:41

Как оказалось, угроза была ложной: Национальная метеорологическая служба США отправила тестовое предупреждение. Однако большинство пользователей AccuWeather увидели лишь слова «Опасность цунами» в push-уведомлении. Чтобы узнать всю информацию, нужно было прочитать сообщение полностью.

Из-за поднявшейся в соцсетях паники представители метеорологической службы написали в своем микроблоге, что никакой угрозы на самом деле нет. «Сейчас мы пытаемся выяснить, каким образом тестовое сообщение было отправлено как настоящее предупреждение», — заявили сотрудники учреждения.

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) 06 февраля 2018, 14:05

14 января власти США случайно разослали жителям штата Гавайи сообщения об угрозе атаки баллистических ракет. Американцам посоветовали в срочном порядке искать убежище. Спустя полчаса губернатор штата Дэвид Айдж извинился перед местными жителями, сославшись на ошибку во время проверки оборудования.

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