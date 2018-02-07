Немцев предупредили о смертоносной мастурбации

Каждый год в Германии десятки человек умирают из-за рискованных практик мастурбации. Об этом сообщает в среду, 7 февраля, издание Focus.

По информации врачей, ежегодно на миллион жителей страны приходится один-два случая, когда этот процесс приводит к летальному исходу. Однако медики указывают, что это число на самом деле больше из-за незарегистрированных случаев: родственники погибшего зачастую стыдятся произошедшего.

Подобная смерть называется аутоэротической. Ее наиболее распространенной причиной является искусственно вызванная гипоксия — недостаток кислорода: в итоге человек погибает по неосторожности.

Население Германии в 2016 году составляло более 82 миллионов человек. Таким образом, из-за неосторожной мастурбации погибнуть могли около 40 человек.

В октябре 2017 года американские ученые выяснили причины мужской и женской мастурбации. Согласно выводам специалистов, самоудовлетворение у мужчин связано с недостаточным количеством секса, а у женщин — с желанием получить дополнительное удовольствие во время полового акта.

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