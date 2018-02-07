Немцев предупредили о смертоносной мастурбации

Каждый год в Германии десятки человек умирают из-за рискованных практик мастурбации. Об этом сообщает в среду, 7 февраля, издание Focus.
По информации врачей, ежегодно на миллион жителей страны приходится один-два случая, когда этот процесс приводит к летальному исходу. Однако медики указывают, что это число на самом деле больше из-за незарегистрированных случаев: родственники погибшего зачастую стыдятся произошедшего.
Подобная смерть называется аутоэротической. Ее наиболее распространенной причиной является искусственно вызванная гипоксия — недостаток кислорода: в итоге человек погибает по неосторожности.
Население Германии в 2016 году составляло более 82 миллионов человек. Таким образом, из-за неосторожной мастурбации погибнуть могли около 40 человек.
В октябре 2017 года американские ученые выяснили причины мужской и женской мастурбации. Согласно выводам специалистов, самоудовлетворение у мужчин связано с недостаточным количеством секса, а у женщин — с желанием получить дополнительное удовольствие во время полового акта.