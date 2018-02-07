Европе предрекли «непреднамеренную» войну с Россией

Риск непреднамеренного военного конфликта между НАТО и Россией в Европе увеличился. Об этом сказано в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.

В докладе под названием «До края и обратно?», который будет официально опубликован в четверг, отмечается, что все более частое игнорирование соглашений о контроле над вооружениями, развертывание дополнительных вооружений и напряженность в связи с военными учениями увеличили вероятность начала войны.

«В этой крайне тяжелой ситуации просчеты и недоразумения вполне могут привести к непреднамеренному военному столкновению», — говорится в документе.

Помимо этого в докладе говорится, что продолжающийся военный конфликт на Украине стал дополнительным барьером для налаживания отношений между Россией и Западом. Ситуацию усугубляет недавнее решение США предоставить Киеву летальное вооружение.

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Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16-18 февраля. В этом году в Мюнхене ожидают 20 глав государств и правительств, около 40 министров иностранных дел и столько же министров обороны, примерно 50 председателей правления крупных компаний. Конференция проводится каждый год, на ней обсуждаются насущные проблемы безопасности.

В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе бывший министр обороны США Эштон Картер предложил Пентагону разработать детальный план войны между НАТО и Россией. По словам Картера, война между Россией и НАТО вполне вероятна.

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