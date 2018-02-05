На Западе нашли слабое место России при войне с НАТО

Вооружение российской армии позволяет ей вести полномасштабную войну с НАТО. Но современная медицина не сможет оказать помощь всем раненым на поле боя, пишет эксперт Роберт Беркхусен в издании War is Boring.

По мнению автора материала, российские военнослужащие обладают сегодня современными танками, самолетами, винтовками и средствами радиоэлектронной борьбы, одеты в современную форму. Но при этом в 17,5 тысячах населенных пунктах уровень медицины сродни уровню развивающихся стран. Во многих населенных пунктах местные жители практически не могут рассчитывать ни на какую квалифицированную помощь.

Даже в случае крупного конфликта с Украиной, Россия может столкнуться с серьезными трудностями. Если находящиеся у границы Брянск, Орел, Курск и Белгород будут подвергнуты обстрелу, то многих раненых принимать будет просто негде.

В исследовании отмечается, что примером хорошей работы медицинской системы в боевых условиях можно считать работу медперсонала Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Несмотря на высокие потери, в целом система оказания помощи раненым работала исправно.

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