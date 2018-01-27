В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией

Бывший министр обороны США Эштон Картер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что считает войну с Россией весьма вероятным сценарием и призвал Пентагон разработать на этот случай детальный план. Видео с выступлением опубликовано на YouTube.

«Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению «зеленых человечков», к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО», — заявил Картер.

Картер согласился с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсом, который в четверг, 25 января, заявил, что Россия готовит детальный план по разрушению британской инфраструктуры.

По мнению Эштона Картера, последние 25 лет Запад не считал Россию военным противником, но сейчас ситуация коренным образом изменилась.

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