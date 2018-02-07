Курдов застали за расстрелом гражданского в Сирии

В сети опубликовали ролик, на котором мужчина в форме, похожей на военную, спокойно расстреливает человека. На видео, размещенное в Twitter, обратил внимание телеканал Al Arabiya.

По заявлению активистов, кадры сняты в восточном пригороде сирийского города Дейр-эз-Зор 5 февраля. Они отметили, что на них запечатлен один из лидеров так называемой курдской милиции Захид Хамад аль-Абдулла (Zahid Hamad al-Abdullah), который расстреливает мирного жителя. Мужчина, предположительно, входит в состав арабо-курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (ДСС), борющихся с террористами.

В ДСС после появления ролика заявили, что шокированы увиденным. Организация пообещала провести собственное расследование.

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