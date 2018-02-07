Банк России проверит сотрудников на детекторе лжи

Банк России намерен проверить сотрудников на умение хранить тайну, а также на причастность к коррупции с помощью детектора лжи. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к регулятору.

На полиграф отправят кураторов коммерческих банков, а также уполномоченных представителей ЦБ, которые работают с банками и финансовыми организациями. Проверки не коснутся руководства регулятора — Эльвиру Набиуллину и ее заместителей, в том числе руководителей департаментов.

Также детектор лжи будут использовать при найме новых сотрудников, например, в закупочные подразделения регулятора.

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В Банке России подтвердили использование полиграфа для проверки работников. Некоторые из них, по данным «Ведомостей», уже прошли проверку на полиграфе. Кураторы банков, как пишет газета, опасаются возможных вопросов — к примеру, о коррупционных составляющих или об утечке информации.

«Ведомости» напоминают, что практика использования полиграфа идет с советских времен, детектор лжи используется во многих силовых ведомствах. В ЦБ проверки на полиграфе будут носить «добровольно-принудительный» характер — каждый может отказаться, однако это негативно скажется на последующей работе.

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