Глава РФПЛ выступил за пиво на стадионах и против алкоголизма

Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин высказался в поддержку продажи пива на стадионах. Слова функционера передает «Р-Спорт».

«Конечно, мы бы хотели, чтобы пиво разрешили продавать на стадионах. Считаем, что пиво — нормальный напиток для цивилизованного боления. Мы всесторонне за борьбу с алкоголизмом. Считаем, что пиво — это настоящий атрибут любого футбольного болельщика не только у нас, но и во всем мире. Знаю, что работа по разрешению возможности продажи пива на стадионах ведется», — заявил Прядкин.

Кроме того, глава РФПЛ отметил, что спонсорское участие пивных компаний пойдет на пользу и клубам, и самой лиге. «Это дополнительный источник дохода для клубов», — подытожил он.

На российских стадионах нельзя продавать и распивать пиво. Запрет действует с 2005 года, когда вышел соответствующий федеральный закон.

В январе вице-премьер правительства Виталий Мутко подтвердил, что на матчах чемпионата мира-2018 будет разрешена продажа пива. Финальная часть мундиаля пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Одним из официальных спонсоров турнира стала пивная компания Anheuser-Busch InBev.

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