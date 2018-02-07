В возмущении Хорватией неисправными самолетами с Украины увидели руку Москвы

Украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» заявила, что не получала от Хорватии никаких претензий в связи с обнаруженными неисправностями на отремонтированных предприятием истребителях МиГ-21. Об этом сообщается на сайте компании.

«На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации Министерства обороны Хорватии у "Укрспецэкспорта" нет. И мы вынуждены констатировать факт, что появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренцией со стороны России», — говорится в сообщении компании.

Также представители «Укрспецэкспорта» отметили, что Министерство обороны Хорватии решило заключить договоры на капитальный ремонт десяти вертолетов Ми-171Ш с холдингом «Вертолеты России», несмотря на санкции Евросоюза и то, что украинская компания обладает «значительно большим опытом» в этой области.

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5 февраля хорватская газета Jutarnji list, ссылаясь на Минобороны Хорватии, сообщила, что Загреб собирается вернуть на Украину четыре истребителя МиГ-21, у которых после ремонта на украинских предприятиях были обнаружены утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании. По словам источников газеты, Киеву была направлена служебная нота, в которой содержались требования предоставить новые самолеты вместо некачественно отремонтированных.

В 2014 году Хорватия приобрела истребители у Украины, а также провела капитальную модернизацию купленной авиатехники на территории этой страны. Согласно заключенному договору, истребители должны были прослужить до 2023 года, однако пришли в негодность уже в 2016 году. Посетивший Хорватию в январе 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что договор был «не совсем выполнен», результатом чего стал «ущерб для хорватской стороны».

В расследовании Jutarnji list выяснилось, что истребители оказались старыми машинами, стоявшими на вооружении Болгарии до 1998 года, после чего «Укрспецэкспорт» приобрел их на запчасти. Газета утверждает, что номера на истребителях были перебиты, а сами самолеты перекрашены. При этом газета поднимает вопрос, каким образом они оказались на Украине, — Болгария сообщила НАТО, что техника была уничтожена.

МиГ-21 — советский реактивный сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения, серийно выпускавшийся с 1959 по 1985 год.

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