Хорватия начала искать замену истребителям МиГ-21

Министерство обороны Хорватии разослало официальный запрос предложений (Request for Proposals, RfP) на приобретение 12 истребителей для ВВС страны, сообщает Jane's Defence Weekly. Приобретенные машины должны будут заменить 12 советских МиГ-21бис и учебно-боевых Миг-21УМ. Тендер должен завершиться до конца 2017 года.

Хорватские военные направили запросы в посольства США, Израиля, Греции, Швеции и Южной Кореи. В первых трех случаях речь идет о возможности приобретения подержанных истребителей F-16 из состава ВВС соответствующих стран, в случае со Швецией — о покупке истребителей JAS-39 Gripen компании SAAB, с Южной Кореей — о покупке самолета FA-50 (легкого ударного самолета на основе учебно-боевой машины T-50 Golden Eagle).

В настоящее время ВВС Хорватии располагают 12 самолетами МиГ-21бис и МиГ-21УМ производства 1970-х годов, доставшихся в наследство от ВВС Югославии. Некоторое время назад Хорватия заключала договор о ремонте этих машин на Украине, однако его исполнение было сорвано украинской стороной. По состоянию на март 2017 года, как отмечает российский военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), в летном состоянии в ВВС Хорватии находились только три МиГ-21бис и одна спарка МиГ-21УМ.

Поиск новых машин взамен МиГ-21 ведется уже более 10 лет. В 2008-м Минобороны Хорватии рассылало официальный запрос информации (Request for Information —RfI), однако тогда средства на закупку истребителей не были выделены правительством страны. Новый RfI был разослан летом 2015 года, и поступившие по нему данные стали основой для объявления тендера и формирования RfP.