Опровергнут миф о вымирании человечества из-за супервулкана

Ученые Аризонского университета выяснили, что извержение супервулкана Тоба около 74 тысяч лет назад не привело к вымиранию человечества, как считалось ранее. Статья ученых опубликована в Journal of Human Evolution. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Согласно существующей гипотезе, извержение Тобы на острове Суматра привело к похолоданию, выбросам серы в атмосферу и кислотным дождям, которые уничтожили растительность в Восточной Африке и нанесли ей ущерб даже в Северной Америке. При этом огромный слой вулканических осадков накрыл Юго-Восточную Азию, территорию Китая и Индии.

По теории «бутылочного горлышка», численность африканской популяции людей в это время сократилась со 100 до 10 тысяч, то есть человечество вымерло почти полностью.

Исследователи из Аризоны изучили фитолиты — окаменевшие остатки растений — в донных отложениях озера Малави (Африка), возраст которых охватывает период 100 лет до извержения Тобы и 200 лет после катастрофы. Специалисты не обнаружили заметных изменений в составе растительности, которые могли бы свидетельствовать о вулканической зиме. Были выявлены лишь некоторые признаки исчезновения горных растений, уязвимых к относительно небольшому похолоданию.

По словам ученых, человеческие популяции не должны были сильно пострадать от Тобы, поскольку поселения находились у подножий гор, где снижение температуры воздуха, вероятно, не было значительным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!