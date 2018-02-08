Раскрыт план готовящейся атаки на Россию во время Олимпиады

МИД России предупредил о готовящемся в западных СМИ информационном «вбросе». Во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане Москву намерены обвинить в нападении на «идеалы олимпийского движения», говорится на сайте МИД.

«Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея. Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ («Вашингтон пост», «БаззФид» и другие), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании («Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и др.)», — говорится в сообщении.

По мнению МИД, провокация будет похожа на начало войны в Южной Осетии во время открытия Олимпиады в Пекине 8 августа 2008 года.

При этом в ведомстве замечают, что именно Россия давно предлагает миру выработать единые правила поведения в информационном пространстве. В частности, речь «идет о российском проекте конвенции ООН по противодействию информационной преступности, который призван дать государствам конкретные правовые инструменты для борьбы с этой угрозой».

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Одновременно в МИД заявляют, что о мнимой «российской угрозе» больше всего говорят страны, которые ведут открытую слежку за гражданами и нарушают права человека.

В середине января американская компания ThreatConnect Inc выступила с предупреждением о планирующейся атаке российских хакеров на сайты антидопинговых агентств во время Олимпиады. Вывод специалисты компании сделали после того, как обнаружили регистрацию трех новых доменов, копирующих сайты комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.

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