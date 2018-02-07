Хакеры раскрыли канадский заговор против российского спорта

Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала данные, согласно которым глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен выполнял заказ правительства Канады. Об этом сообщается на сайте хакеров.

По информации источника, в 2004 году спортивные власти были обеспокоены тем, что спортсмены из Канады неудачно выступали на Олимпийских играх, поэтому они разработали программу «Завладеть подиумом», главным спонсором которой стало государство. Для спортсменов была разработана особая система подготовки, которая позволила им занять первое место в общекомандном зачете на домашних Играх-2010.

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Однако на последующих Олимпиадах канадские атлеты показывали низкие результаты. Тогда, по словам хакеров, канадцы решили устранить одного из главных соперников — сборную России. Они наняли Макларена, который под предлогом борьбы с допингом должен был добиться запрета на участие россиян в соревнованиях.

Юрист представил два доклада о государственной системе сокрытия положительных допинг-проб в российском спорте. Ключевыми аргументами в его расследовании были царапины на пробирках, а также повышенный уровень соли и наличие кофе в анализах российских спортсменов.

В результате допингового скандала сборная России была полностью отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года. В Пхенчхан поедет команда «Олимпийских атлетов из России», которая выступит под нейтральным флагом. Всего в заявку команды вошли 169 спортсменов.

Игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.

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