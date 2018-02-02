Четырехкратный олимпийский чемпион встал на сторону россиян и пристыдил МОК

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен пристыдил Международный олимпийский комитет (МОК) за отстранение российских спортсменов от Игр в Пхенчхане без достаточных доказательств их вины. Его слова в пятницу, 2 февраля, приводит NRK.

«Это маленький хаос. МОК должно быть стыдно, поскольку у них не было достаточного количества доказательств для отстранения России. МОК, отстраняя спортсменов, должен был предоставить факты, которые непросто отыскать. Может быть, спортсмены сделали что-то плохое, но нужно иметь убедительные доказательства, чтобы их наказывать», — заявил Свендсен.

Норвежец отметил, что доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена хоть и содержал косвенные улики, но не дал доказательств вины россиян. Кроме того, он поставил под сомнение достоверность слов информатора WADA Григория Родченкова. «Не понимаю, почему все верят его словам. У МОК должно быть больше доказательств, чтобы отстранять спортсменов, чем показания какого-то человека», — добавил биатлонист.

Макларен начал расследование весной 2016-го после заявления бежавшего в США бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Родченкова, обвинившего российских победителей и призеров Олимпиады в Сочи в употреблении допинга. Был представлен доклад в двух частях, подтверждавший показания Родченкова. МОК провел собственное расследование и пожизненно отстранил 43 атлета из России от Олимпиад. 1 февраля Спортивный арбитражный суд принял сторону ряда россиян и аннулировал решение МОК.

В Олимпиаде-2018 примут участие только российские спортсмены, проходящие по всем критериям допуска МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».

32-летний Свендсен — четырехкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира. Игры в Пхенчхане станут для него четвертыми в карьере.

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