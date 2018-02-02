Названы условия продолжения борьбы МОК против россиян

Федеральный суд Швейцарии определил условия, при которых Международный олимпийский комитет (МОК) сможет подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов. Слова председателя суда Питера Жози приводит РИА Новости.

«Опротестование в Федеральном суде Швейцарии возможно только на ограниченных основаниях, таких как недостаток компетенции, нарушение процедуры, к примеру, нарушение права на честный суд, а также несовместимость вынесенного решения с общественным порядком», — заявил Жози.

1 февраля МОК выразил разочарование в ответ на решение CAS об отмене пожизненных дисквалификаций россиян. Тогда же представители комитета сообщили о намерении обратиться в Федеральный суд Швейцарии после получения мотивировочной части. На следующий день член МОК Адам Пенгилли заявил, что решение CAS позволило «обманщикам и ворам торжествовать».

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».

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