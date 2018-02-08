В ДНР похвастались самой крупнокалиберной винтовкой в мире

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) создали самую крупнокалиберную винтовку в мире. Видео с испытаний комплекса «Сепаратист» в четверг, 8 февраля, публикует Telegram-канал WarGonzo.

Прицельная дальность оружия составляет три тысячи метров. Как отмечает канал, боеприпасы для «Сепаратиста» сопоставимы со снарядами для зенитной установки ЗУ-23. При этом отдачи от винтовки практически нет.

В декабре прошлого года в ДНР показали кадры стрельбы из крупнокалиберной винтовки местного производства «Дончанка». Ролик был опубликован после новости об одобрении Госдепартаментом США первой поставки летального оружия Украине, в частности, винтовок Barrett M107A1.

Перед этим глава ДНР Александр Захарченко заявлял, что в непризнанной республике налажены разработка и производство собственного оружия. В частности, он отмечал, что конструкторы ДНР разработали новые виды снайперских винтовок, пистолетов и минометов.

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