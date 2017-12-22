В ДНР продемонстрировали «ответ» американским крупнокалиберным винтовкам

В самопровозглашенной Донецкой народной республике показали кадры стрельбы из крупнокалиберной винтовки местного производства. Видео опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

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«Антиснайперская винтовка "Дончанка". Калибр 12,7. Сделано в ДНР. Скоро все узнают, кто кого...», — указано в описании к видео.

Ролик был опубликован после новости об одобрении Госдепартаментом США первой поставки летального оружия Украине, в частности, винтовок Barrett M107A1.

15 декабря глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко рассказал, что в республике налажены разработка и производство собственного оружия. По его словам, в скором времени планируется наладить выпуск беспилотников.

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