В ДНР соединили мину с гранатой и показали ее журналистам

В самопровозглашенной Донецкой народной республике разработали минометный снаряд на основе ручной гранаты. Видео с первых испытаний опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

Инженеры ДНР создали гильзу с вышибным патроном для окопного миномета, в которую вставляется стандартная граната Ф-1. При выстреле мина летит на расстояние до 600 метров, и взрывается до соприкосновения с землей, накрывая осколками значительную площадь.

Сообщается, что испытания начались еще летом 2017 года, однако режим секретности с проекта был снят только сейчас. Название данному гибриду пока не придумали.

В декабре в ДНР показали кадры стрельбы из крупнокалиберной винтовки «Дончанка» местного производства. До этого глава республики Александр Захарченко рассказал, что в республике налажены разработка и производство собственного оружия. По его словам, в скором времени планируется наладить выпуск беспилотников.

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