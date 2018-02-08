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Запущенный в космос автомобиль Tesla отнесли к спутникам

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Космическое командование ВВС США включило автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос на ракете Falcon Heavy, в каталог спутников. Об этом военное ведомство сообщило в Twitter.

На перечень обратил внимание ученый из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл. Он опубликовал в Twitter скриншот списка, в котором машина значится под последним, 43 205-м номером.

«Да, мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников», — подтвердили в космическом командовании. Сотрудники ведомства уточнили, что пока автомобиль находится на земной орбите, они могут отслеживать его с помощью радаров и телескопов, как и другие объекты.

6 февраля SpaсeX запустила на орбиту бордовый автомобиль Tesla Roadster с водителем-манекеном за рулем под песню Дэвида Боуи Space Oddity. Машина выполняла роль полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon Heavy, которую в SpaceX называют мощнейшей в мире ракетой. Максимальная грузоподъемность ракеты — почти 64 тонны, на Марс она сможет доставить около 17 тонн груза. Илон Маск признался, что сделал это «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например, блок из бетона, или кусок стали, или что-то в этом роде».

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