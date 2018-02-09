Бах обещал распустить CAS в случае оправдания российских атлетов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах угрожал Спортивному арбитражному суду (CAS) роспуском. Об этом в интервью «Первому каналу» сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко.

«На CAS было оказано давление. Бах объявил, что в случае следующего положительного решения по россиянам он просто распустит CAS. Я думаю, таким давлением со своей стороны он повлиял на решение судей», — заявил Демченко.

Ранее 9 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляции 45 российских атлетов и двух тренеров на недопуск к Играм в Пхенчхане. В арбитражном суде решение МОК назвали правомерным.

В ноябре 2017-го российские спортсмены, признанные виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, были пожизненно дисквалифицированы, а их результаты аннулированы. Решение МОК было основано на показаниях бывшего главы Московского антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который в 2016 году стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Позднее CAS отменил пожизненно отстранение от участия в Олимпиадах для 27 российских атлетов. Результаты с Олимпиады в Сочи были восстановлены. Запрет в допуске стал распространяться только на Игры в Пхенчхане.

XXXIII зимние Олимпийские игры стартовали 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля.

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