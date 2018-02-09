Набитый евро чемодан оказался эффективнее молитв

Священник из России заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро штрафов наличными за многочисленные нарушения после того, как уговорами и молитвами не смог добиться возвращения автомобиля. Об этом сообщает издание «Intex-Press».

Настоятеля мужского монастыря из Псковской области остановили, когда он вез на «Газели» гуманитарную помощь для одной из церквей в Березе. Ранее этот автомобиль уже использовался для доставки подобных грузов, но на него никто не установил бортовое устройство для оплаты проезда по платным трассам. В итоге за машиной числилось 14 нарушений.

«Когда батюшку остановили на трассе возле кафе "Старый друг", он ужаснулся от суммы оплаты — таких денег у него с собой не было. На трассе батюшка начал креститься и молиться, чтобы его отпустили», — рассказал начальник отдела контроля на платных дорогах в городе Барановичи Александр Булыга.

Автомобиль отогнали на штрафстоянку, настоятеля храма и груз забрали священники из березовской церкви. Спустя месяц священнослужитель из России вернулся за «Газелью» с чемоданом евро. «Чьи это деньги — его личные или прихода, мы не знаем. Батюшка "выкупил" машину, заплатил за нарушения и в тот же день уехал в Россию», — сообщил автоинспектор.

Региональный отдел контроля на платных дорогах начал работать в Барановичах весной 2016 года. Первые машины транспортной инспекции выехали на дороги в июне. За семь месяцев работы 2016 года отдел заработал 92,3 тысячи евро, в 2017 году — 132,9 тысячи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!