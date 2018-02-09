США решили заново построить отношения с Россией

США хотели заново отстроить отношения с Россией. Об этом заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Хизер Нойерт. Ее выступление опубликовано на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что отношения между странами многокомпонентные и сложные. «Госсекретарь США [Рекс Тиллерсон] четко обозначил, на каком уровне они сегодня находятся», — добавила она, процитировав слова главы Госдепа о том, что отношения находятся «на низком уровне».

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Нойерт добавила, что страны, в частности, могут взаимодействовать для решения ситуации на Корейском полуострове. По ее словам, Вашингтону нужно больше помощи от Москвы в вопросе денуклеаризации Северной Кореи.

В качестве одного из примеров взаимовыгодного сотрудничества руководитель пресс-службы Госдепа привела создание зоны безопасности на юго-западе Сирии. Нойерт пояснила, что в установленной зоне с июля 2017 года сохраняется режим прекращения огня.

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